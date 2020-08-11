تشريعية النواب: القانون نص على غرامة 500 جنيه للمتنعين عن الانتخابات

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن عودة مجلس الشيوخ هي إحدى ثمار عودة الأمن والأمان لمصر.

وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حق من جانب وواجب من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على عقوبة غرامة 500 جنيه لعدم المشاركة في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة هي واجب وحق للمواطن أن يختار من يمثله.

وأوضح الطماوي أن وجود غرفة تشريعية ثانية سيسري الحياة البرلمانية، مؤكدًا أن تاريخ الحياة البرلمانية في مصر يعتمد على غرفتين للتشريع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ يختص بالنظر في جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بمعاهدات الصلح والتحالف وأيضًا تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشاريع المواد المكملة للدستور.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيكون مكملًا لعمل مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتميز بوجود مهارات خاصة وأصحاب خبرات خاصة وعلماء ومتخصصين في مجالاتهم وأن ذلك سيعود بالنفع العام على خطط التنمية وعلى خطة التنمية المستدامة 2030.