رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ جولته في لبنان بزيارة ميناء بيروت

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى لبنان بالذهاب إلى ميناء بيروت، حيث وقع الانفجار قبل أكثر من شهر.

وذكرت وكالة أنباء (اكي) الإيطالية، أنّ كونتي وصل إلى لبنان الليلة الماضية لينقل رسالة قرب إيطاليا من شعب صديق، ومن المقرر أن يلتقي كونتي ممثلي السلطات السياسية الرئيسية في البلاد، حيث تسبب حادث الانفجار في الواقع في احتجاجات شعبية ضخمة واستقالة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب.

كما يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبيل عودته إلى إيطاليا يزور المستشفى الميداني الذي أقيم في حرم الجامعة اللبنانية.