المهندسين تعرض خدماتها الاستشارية لإعادة الإعمار من لبنان للسودان

لم يشغل نقابة المهندسين المصرية القيام بدورها إزاء أعضائها، عن التواصل مع عدد من الدول التي تتعرض لحوادث كانفجار بيروت وفيضان السودان، إذ عرضت تقديم خدماتها الاستشارية، لتقييم الوضع للمساهمة في إعادة البناء.

وأعربت نقابة المهندسين عن تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق، لما أصابه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات جراء السيول التي اجتاحت البلاد، بسبب فيضان النيل.

وبحسب بيان للنقابة، قال المهندس هاني صاحي، نقيب المهندسين، إن هيئة المكتب ومجلس النقابة، يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذه السيول، وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان، متمنين سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد أن نقابة المهندسين على الاستعداد لتقديم سبل الدعم اللازمة من رؤى واستشارات، لوضع الحلول الهندسية لمكافحة السيول، مؤكدا أن مهندسي مصر ومكاتبها الاستشارية على أهبة الاستعداد للمساعدة في سرعة التعاون وإعادة البناء.

ودعا ضاحي الجميع للاصطفاف خلف مهندسي وشعب السودان، حتى يتجاوز هذه المحنة، مؤكدا أن نقابة المهندسين المصرية تضع إمكاناتها من خبراء ومتخصصين قيد طلب الأشقاء في السودان، داعمين جهود الدولة المصرية لشعب السودان في هذه الأزمة.

ضاحي يتصل بنظيره اللبناني ويعرض تقييم اثار حادث الانفجار

كما أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اتصالا هاتفيا بالدكتور مهندس جاد ثابت نقيب مهندسي لبنان، وأبلغه تعازيه في مصابي الحادث الأليم والتمنيات بسرعة تعافي المصابين، كما بادر ضاحي بعرض خدمات نقابة المهندسين المصرية بكل قدراتها من استشاريين وخبراء ومكاتب استشارية لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم آثار الحادث وفحص سلامة المنشآت المحيطة بالمرفأ وتقديم الحلول الهندسية والاستشارية والمقترحات العاجلة لإعادة الإعمار وكافة الخدمات اللازمة.

وقال ضاحي إن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل إمكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان، معربا عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانيين والشعب اللبناني، مؤكدا بحسب بيان سابق للنقابة أن هذه الكارثة "هزت وجدان الشعب المصري"، وأن لبنان بلدنا الثاني مشيرا إلى أننا جميعا يدا واحدة، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.

وبحسب النقابة، عبر نقيب المهندسين اللبنانيين عن شكره وتقديره العميق لموقف نقابة المهندسين المصرية، مؤكدا استمرار التواصل للتشاور في الوضع الراهن وأي مستجدات.