طبيب نفسي يوضح كيفية تجاوز اكتئاب ما قبل النوم

قال الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية السابق، إن بعض الأشخاص يعانون من الاكتئاب والعزلة والبكاء قبل النوم مباشرة، والبعض منهم يفكر في الانتحار، وهذا ما يطلق عليه الاكتئاب الليلي.

وتابع "شحاتة" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاكتئاب الليلي اضطراب مزاجي، يسبب الشعور بالحزن، ويؤثر على الشخص وتفكيره وسلوكه أيضا، لافتا إلى أن أعراض الإكتئاب الليلي، تختلف من شخص لآخر.

وأرجح "شحاتة"، أسباب الاكتئاب الليلي إلى الضغوطات النفسية والأفكار، التي تأتي في رأس الشخص قبل النوم كمشاكل العمل أو الدراسة، الذي يساهم في إصابة الشخص بالاكتئاب والأرق المبالغ فيه، والوحدة والمشاعر السلبية الناتجة عنها.

شحاتة أعراض الاكتئاب منها زيادة الوزن وزيادة التفكر

وأوضح أن أعراض الاكتئاب بشكل عام، تتمثل في عدم الرغبة للحياة والميل للعزلة، والإصابة بعدم القدرة على التركيز، ولتعرض للعصبية الشديدة وزيادة الوزن وزيادة التفكير بالانتحار وإصابة الجسم بالألم.

وأضاف مدير مستشفى العباسية السابق، لتفادي الإصابة بمرض الاكتئاب الليلي، يجب الحرص على ممارسة الرياضة يوميا، حتى لو المشي لمدة ربع ساعة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، قبل النوم قدر الإمكان، وهناك دراسة نفسية أثبتت وجود ارتباط بين اضطراب الساعة البيولوجية، وسوء الحالة النفسية والمزاجية، لمن يستخدمون الهواتف المحمولة ليلاً.

وتابع: كما يجب الاسترخاء لمدة ساعتين على مدار اليوم، والبعد التام عن شرب المنبهات كالقهوة قبل النوم، لأنها تحتوي على الكافيين، الذي يساعد على زيادة أعراض الإكتئاب، وممارسة بعض الأنشطة، التي تعمل على تصفية الذهن كالرسم أو اليوجا، أو قراءة كتاب أو الصلاة.

وأكد أنه هناك العديد من الأنواع المختلفة من الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن إذا وصل الاكتئاب لمرحلة متقدمة، يجب أن تؤخذ هذه الأدوية تحت إشراف الطبيب المعالج، فأحيانا يكون المصابين بالاكتئاب، ليس لديهم الطاقة الكافية للتعامل مع مواقف الحياة المختلفة دون أدوية.