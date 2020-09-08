الاتصالات تطمئن المواطنين: بياناتكم على "مصر الرقمية" في أمان

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، عن تخصيص 30% من ميزانية مشروع مصر الرقمية، لتأمين المنظومة وحمايتها من السطو الإلكتروني.

وأضاف لـ"الوطن": "اطمنوا، بياناتكم على منصة مصر الرقمية مؤمنة بشكل كامل وتخضع لقانون حماية البيانات الشخصية الذي تتبناه وزارة الاتصالات".

وتابع العطار، أنّ المنصة تتيح للمواطنين الدفع إلكترونيا مقابل الحصول على الخدمة، باستخدام كروت الائتمان المختلفة، وهذه العملية تخضع لأحدث أنظمة المدفوعات الإلكترونية في القطاع المصرفي عالميا، ويمكن لكل المواطن الدفع إلكترونيا بسهولة وأمان".

وأكد نائب وزير الاتصالات، أنّ بوابة الخدمات الحكومية منصة "مصر الرقمية"، تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر، مشيرا إلى أنّ بوابة الخدمات الحكومية منصة تحول الخدمات الحكومية لخدمات رقمية سريعة التعامل، وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى إطلاقها بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية، والعمل المستمر على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونيا عن طريق التحول الرقمي، موضحا أنّ البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل في صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر.

ويمكن الحصول على عدد كبير من الخدمات حاليا عبر منصة مصر الرقمية مثل "التموين، التوثيق، المرور، والمحاكم"، على أن يتم إضافة عدد كبير من الخدمات الحكومية تباعا خلال أيام.