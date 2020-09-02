خطوات تحرير توكيل عام رسمي بموقع "بوابة مصر الرقمية" من البيت

أطلقت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا موقع بوابة مصر الرقمية الذي يهدف لتقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية رقميًا، وهي تقدم أكثر من 70 خدمة، في 4 وزارات، وهي المرور والتموين والتوثيق، والمحاكم.

تستعرض "الوطن" خطوات تحرير توكيل عام رسمي إلكترونيًا من موقع بوابة مصر التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا والعدل.

خطوات تحرير توكيل عام رسمي

الخطوة الأولى الضغط على "تحرير توكيل عام قضايا" وبدء الخدمة أو من هنــــــا..

ثم تحتاج لاستيفاء بيانات الشخصية مثل اتبع الخطوات التالية.

اكتب اسمك الرباعي، ورقم بطاقتك.

اختر محافظتك، والحي الخاص بك، وعنوانك.

لإضافة طرف أول آخر، اضغط على "إضافة طرف أول آخر".

الموافقة على الشروط والأحكام.

الخطوة الثانية: بيانات الطرف الثاني "محام".

اضغط على مربع الاختيار "محام" ثم اتبع الخطوات التالية:

- اكتب الرقم القومي ورقم المصنع.

- اختر المحافظة، والحي، والعنوان.

- لإضافة طرف ثان، اضغط على "إضافة".

الخطوة الثالثة من قائمة عنوان الديباجة، اختار عنوان التوكيل، كما يمكنك عرض التوكيل الذي سيتم استلامه، والضغط على التالي

الآن قم بإدخال البيانات الخاصة باستلام المحرر النهائي، اختر مكان الاستلام من المحافظة والمكتب الأقرب إليك، واضغط التالي.

بعدها اختار موعد التسليم الذي يناسبك، واضغط التالي.

يمكنك تعديل أي من بيانات الطرفين أو حذفها.

سيتم عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها، وسيتم عرض صورة التوكيل للتأكد من صحتها.

سيتم تحديد طريقة السداد، سواء بكارت الفيزا أو شبكة شركات خالص.

في النهاية سيتم تأكيد إرسال طلبك بنجاح.