أطلقت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا موقع بوابة مصر الرقمية والذي يهدف لتقديم عدد كبير من الخدمات الحكومية رقميًا، وهي تقدم أكثر من 70 خدمة، في 4 وزارات، وهي المرور والتموين والتوثيق ورخصي، والمحاكم.

تستعرض "الوطن" في السطور التالية خطوات الاستفادة من خدمات التموين على موقع بوابة مصر الرقمية..

الخدمات المقدمة من وزارة التموين

يقدم موقع بوابة مصر الرقمية 7 خدمات خاصة بالتموين، وجميع الخدمات مفعلة ويمكن استخدامها بشرط التسجيل فيها وهي كالآتي..

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

- تفعيل بطاقة تموين.

- فصل اجتماعي.

- ضم أفراد أسرتي.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

خطوات الاستفادة من خدمات التموين على موقع بوابة مصر الرقمية

في البداية يجب اختيار الخدمة المطلوبة.

ثم استيفاء البيانات الأولية التي تشمل رقم الهاتف، ورقم البطاقة الرقم القومي.

ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة، للحصول على الخدمة الالكترونية.