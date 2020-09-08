طبيب قبل وفاته بكورونا في الدقهلية: ما لحقتش أحفظ وشوش بناتي"

"يا رب علشان خاطر البنتين الغلابة اللي ما لحقتش أحفظ وشوشهم بسبب الجري في الدنيا" تلك كانت أمنية الدكتور مصطفي السيد عبده، إخصائي أمراض القلب، أن يشفيه الله من فيروس كورونا ويعود إلي بناته، إلا أن الفيروس تمكن منه وتوفي صباح اليوم في عزل جامعة المنصورة .

وكانت صفحته الشخصية علي "فيس بوك" بمثابة دفتر لتدوين أحداث أيامه الأخيرة التي عاشاها في العزل، والتف حوله الكثير من المتابعين يدعون له بالشفاء لتأثرهم بكلماته.

وتعلقت قلوب أصدقاء ومحبي الدكتور مصطفي بالدعاء له، ولما اشتد عليه المرض كتب: "أظنها نهاية الطريق، ومحطة الوصول، أستودعكم الله، كنتم خير داعمين" وكتب علي صفحته قبل 4 ساعات من إعلان وفاته" تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن، لم أجد الوقت الكافي لتقبيل ابنتي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وتفاعل الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، مع ما كتبه الدكتور مصطفى، فكتب على صفحته: "د. مصطفي عبده إخصائي القلب، مصاب بالكورونا والأعراض شديدة و دخل العناية، وبصراحة لخص كل حال الأطباء في مصر في جملتين: ملحقتش أحفظ وشوش عيالي بسبب الجري" وأضاف زهران: "الأطباء في مصر ما بين المستشفى والنوبتجيات والعيادة لا يرون الدنيا ولا يرون بيوتهم".

ووثق الدكتور مصطفي لحظات وجوده في العزل فكتب: "بالله تدعو لي، الأمر أصعب من القدرة على الشرح والتصوير، كفاية الرئة مفيش فيها هواء يفتحها، كفاية القلب مع كل حركة أو لحظة تفكير ضرباته تقفز من خمسين لحد 130، كفاية يبقى في حاجة بتسد القصبة الهوائية وأنت حاسسها لكن جهاز التنفس اللي قايم بالمهمة مكانك مش حاسس بيها وضغط قصاد ضغط والصدر عاوز ينفجر".

وأضاف: "مش مهم أي أعراض، المشكلة في الوقت اللي مش بيمر، الدقيقة بتمر ستين سنة مش ستين ثانية، ويا ريتها بتمر، ولما بتمر ما بتبقاش عارف الدقيقة اللي بعدها هتحصلها وتمر ولا إيه هيحصل، وما بتبقاش عارف الوقت ده كده في مصلحتك ولا بيلعب بذكاء ضدك، أنا مش قادر فعليًا ومرهق خلاص ادعوا لي".

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور مصطفي السيد عبده، إخصائي أمراض القلب، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور مصطفي توفي بمستشفى العزل بجامعة المنصورة اليوم ويعمل إخصائي قلب بمركز القلب بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأضاف الشحات لـ"الوطن" أنه جري ضم اسم الطبيب إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، وهو الشهيد رقم 28 بها والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائه في لوحة الشرف.