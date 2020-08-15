وفاة طبيب بمحافظة الاسكندرية متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا"

توفى الدكتور أحمد ماضي أبوغنيمة نائب مدير مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".

وكان "ماضي" من أوائل الأطباء الذين عملوا في العزل الصحي بمستشفى العجمي بمحافظة الإسكندرية.

الطبيب الشاب، أحمد ماضي 37 عاماً، شهد له الجميع بالكفاءة في العمل، ونعاه أصدقاؤه على الفيسبوك، حيث قال أحدهم "وداعاً الدكتور أحمد ماضي، الطبيب الخلوق البشوش، نصير المريض، يقف بجانبه إلى أن يسترد عافيته.. اللهم أنزل عليه رحمتك، اللهم ارضِه واحشره في زمرة النبيين والصالحين والشهداء، اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان".