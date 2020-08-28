وفاة طبيب شاب إثر أزمة قلبية بالغردقة.. ومصادر: أخلى طرفه من المستشفى

لقي طبيب شاب عمره 29 عامًا حتفه، إثر تعرضه لأزمة قلبية. ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بوفاة طبيب شاب يدعى محمد زكريا، 29 عامًا، بمقر سكنه بالغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وأُخطرت النيابة لاستخراج تصريح الدفن.

وكشف مسؤولون بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن الطبيب المتوفى كان يعمل بمستشفى مرسى علم في أول تكليف له منذ تخرجه قبل عدة سنوات، وقدم طلبًا لنقله إلى مقر إقامته بالقاهرة، وتمت الموافقة عليه، وأنهى إجراءات النقل بمقر ديوان مديرية الصحة بالغردقة أمس، وكان في طريقه اليوم للقاهرة، إلا أنه توفى إثر أزمة قلبية قبل السفر بساعات.