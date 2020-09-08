السكة الحديد: تشغيل 6 قطارات جديدة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والتي من المنتظر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، من حيث زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، وتوفير التذاكر وإتاحة 20% من التذاكر للحجز عبر المحمول، وإجراء الصيانات اللازمة للقطارات، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا للحفاظ على حركة مسير القطارات، وتشغيل 6 قطارات جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة، تزامنا مع إنطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، إضافة إلى تجهيز 25 قطارا إضافيا بالسكة الحديد ليجري الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات النهائية؛ لانطلاق العام الدراسي الجديد، من حيث خضوع جميع القطارات لصيانات عاجلة، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات، لافتا إلى أنه سيجرى الدفع بقطارات جديدة الشهر المقبل، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "رسلان"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الهيئة زودت عدد منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه جرى تجهيز نحو 25 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهم وقت الحاجة، موضحا أن هناك فرق صيانة ستكون منتشرة على مناطق متفرقة من المحطات وخطوط السكة الحديد لمواجهة الأعطال الطارئة للعمل على إصلاحها وعدم تعطيل حركة القطارات.

تعقيم القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.. وأجهزة للكشف عن المفرقعات

وقال رئيس السكة الحديد، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث تعقيم جميع قطارات الهيئة، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى تعقيم وتطهير أجهزة الكشف عن المفرقعات بجميع محطات السكك الحديدية، لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن هناك حرص شديد من الهيئة على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وشدد رسلان، على ضرورى ارتداء جميع الطلاب والطالبات الكمامات الطبية أثناء استقلالهم القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تفتيش يوميا على المواطنين أثناء استقلالهم القطارات، ولن يتم السماح لأي مواطن لا يرتدى الكمامة الطبية من ركوب القطر، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الركاب.

لجان تفتيش بالقطارات لضبط الهاربين من دفع قيمة التذكرة

وأشار "رسلان"، إلى أن هناك لجان ستقوم بالتفتيش على تذاكر الركاب من أول رحلة القيام حتى الوصول، لضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، مؤكدا أنه في حال ضبط أي هارب "مزوغ" من دفع الآجرة سيتم عمل محضر فوري له ويقوم بدفع الغرامة المحددة من قبل الهيئة وهي 50 جنيها بالقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها لقطارات الدرجة الثالثة، و10 جنيهات للضواحي، ثم يقوم بدفع ثمن التذكرة كاملا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تراخٍ من قبل المسؤولين في تطبيق الغرامات على جميع المخالفين لتعليمات الهيئة.