خطة العام الدراسي الجديد المنتظر إعلانها اليوم أبرزها "تقليل الكثافات"

تستعد وزارة التربية والتعليم، لإعلان خطة عودة الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، والتي من المقرر أن يجري الإفصاح عن ملامحها الأساسية، الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر.

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب، ومنها:

** تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، من خلال تقسيم حضور طلاب المدرسة الواحدة، ومن ثم استخدام كافة الفصول لطلاب المرحلة الحاضرة.

** تخصيص بوابات للحضور وأخرى للانصراف، ومنع انتظار أولياء الأمور لأبنائهم خارج أسوار المدرسة.

** غلق التكييفات والمراوح داخل الفصول، والاكتفاء بمنافذ التهوية الطبيعية "الشبابيك والأبواب".

** مخاطبة المدارس بتقليل أعداد الطلاب داخل الأتوبيس إلى النصف، بحيث يستطيع كل طالب الجلوس على مقعدين متجاورين.

** صرف الطلاب من المدرسة في جدول زمني، حيث يجري خروج طلاب كل فصل على حدة.

** قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول المدرسة في الصباح، وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.

** مخاطبة الجهات المعنية بفض الأسواق المحيطة بالمدارس، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد في محيط المدرسة.

** دراسة عمل منصات داخلية في المدرسة الخاصة، يستطيع من خلالها الطلاب التواصل مع المعلمين إلكترونيا.

** إلغاء طابور الصباح وحصص الأنشطة، لمنع احتكاك الطلاب والتواجد في أماكن مزدحمة.

** زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيجري وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحمد عمال المدرسة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.