8 خطوات لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر المحمول

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، حيث يحرص العديد من الطلاب على السفر إلى جامعاتهم ومدارسهم عبر القطارات، ودائما ما يجدون صعوبة فى توفير تذاكر القطارات، حيث أتاحت هيئة السكة الحديد نسبة 20% من حجز تذاكر القطارات عبر أبلكيشن المحمول، مشيرة إلى أن الهيئة حرصت على توفير حجز التذاكر بصورة سهلة استعدادا للعام الدراسي الجديد، خاصة أن العديد من المحطات الرئيسية تشهد زحاما من قبل المواطنين.

ويتيح الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، إمكانية حجز تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية، والقطارات الروسية وقطارات الـVIP، إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان، وترصد "الوطن"، خطوات الحجز كالتالي:

1- الدخول على موقع سكك حديد مصر.

2- تسجيل مستخدم جديد: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3- الدخول إلى النظام: بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5- في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

6- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7- يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8- في موعد الرحلة يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تدرس زيادة نسبة حجز تذاكر القطارات عبر أبلكيشن المحمول خلال الفترة المقبلة بعد نجاح التجربة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ جميع خططها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنه من الممكن حجز قطارات النوم عبر المحمول.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأنه من الممكن إتاحة حجز تذاكر القطارات بنسبة 40% خلال العام الجديد 2021، لافتا إلى أن حجز التذاكر عبر المحمول يوفر كثيرا على المواطنين، ويعمل على تخفيف الزحام بالمحطات الرئيسة وأمام شبابيك التذاكر.