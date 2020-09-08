تنفيذ 63 قرار إزالة في حملة مكبرة بأسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات بمركز منفلوط بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس المدينة، ومسئولي أملاك الدولة والري وحماية الأراضي والإدارة الهندسية بالمركز، أسفرت عن إزالة 63 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والري وجرى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء من 20 إلى 30 % بقرى ومراكز وأحياء ومدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين وتشجيعًا لهم لتقديم طلبات التصالح بالإضافة إلى ترأسه العديد من حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة .