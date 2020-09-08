وزير التعليم ينفي حضور الطلاب 3 أيام فقط: كل مدرسة لها نظام خاص بضوابط

نفى طارق شوقي وزير التعليم، أنَّ نظام العام الدارسي الجديد سيكون يومين أو ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع، قائلًا "النظام بالعام الدراسي الجديد لن يكون معممًا، وكل مدرسة سيكون لها نظام خاص بها، ولكن سيكون هناك ضوابط لتوزيع الطلاب"، مبينًا أنَّ هناك أكثر من 23 مليون طالب، ومليون و300 ألف معلم بالإضافة للإداريين بمنظومة التعليم.

شوقي: لدينا 23 مليون طالب و1.3 مليون معلم بمنظومة التعليم

وقال شوقي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، إنَّ طلاب الصف الأول والثاني الثانوي كانوا يستخدمون التابلت، ولكن بدءا من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية تمّ استخدام عدة أدوات لاجتياز العام الماضي في ظل كورونا، والثانوية العامة والدبلومات الفنية تمت على الأرض بنجاح.

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.