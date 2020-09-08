وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد رسميا ظهر اليوم

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ملامح وآليات العام الدراسي الجديد المقرر بدءه 17 أكتوبر القادم ويستمر لمدة 33 أسبوعا، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد داخل ديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن يُعلن، الوزير خلال المؤتمر، الأطر الرئيسية الخاصة بمواعيد الحضور والانصراف، وأيام الغياب المقررة لكل مرحلة دراسية.

ويعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على الـ"أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع "شوقي" في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021م، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كالتالي:

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020، وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعًا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت 29 مايو 2021.

تُقام امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت 19 يونيو 2021.