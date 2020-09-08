عاجل.. وزير التعليم: طلاب المدرسة الواحدة لن يتواجدوا في نفس التوقيت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ نظام التعليم من "كي جي 1" وحتى الصف الثالث الابتدائي بداخله أكثر من 8 ملايين طالب، ومن الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي به 6 ملايين طالب، ومن الصف الأول الاعدادي وحتى الصف الثالث الاعدادي 5.2 مليون طالب، والمرحلة الثانوية 1.8 مليون طالب، وكل مرحلة ستتعامل بشكل مختلف بالعام الدراسي الجديد.

وأضاف "شوقي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنَّ وزارة التعليم أعدت ضوابط سترسلها للإدارات التعليمة والمدراس، ولن تتواجد الكثافة العددية للطلاب بالتوقيت نفسه بالمدرسة ذاتها، مشددًا على وجود عدد هائل من مصادر التعلم للطلاب حسب المرحلة التعليمية وحسب الأدوات المتاحة لديه.

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.