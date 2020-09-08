الأزهر يوجه قوافل دعوية لـ5 محافظات بـ65 واعظا

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر خمس قوافل توعوية، بالتزامن مع استمرار التوعية الإلكترونية، وذلك بمحافظات البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا)، والوادي الجديد، وأسيوط، والبحيرة، إضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بمشاركة نحو 65 واعظًا وواعظة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن إطلاق القوافل الدعوية والتوعوية للتواصل مع الناس بشكل مباشر مع الجمهور، يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية في مختلف محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، للتوعية الشاملة بالقضايا المستجدة والمشكلات المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الديني لدى الشارع المصري، والحرص على التواصل مع مختلف فئات المجتمع المصري، خاصة الشباب والرد على كل تساؤلاتهم.

وأضاف "عيّاد"، أن المجمع قام بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية الإلكترونية خلال الفترة الماضية، في ظل الظروف التي منعت التواصل المباشر مع الجماهير؛ حيث تنوعت البرامج الإلكترونية التي نفّذها المجمع عبر موقعه الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"تليجرام".

وأوضح الأمين العام، أن برنامج عمل القوافل يستهدف نشر القيم الأخلاقية والمجتمعية التي تدعم التعايش السلمي في المجتمع، وتصحيح المفاهيم والمصطلحات المغلوطة، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، والتأكيد على معاني حب الوطن وضرورة العمل على استقراره، والمساهمة بشكل فعّال في بناء الوطن والحفاظ عليه.