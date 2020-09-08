عاجل.. شوقي: تسجيل الغياب والحضور.. ومدير المدرسة له صلاحيات كبرى

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن القنوات التعليمية ستكون مشروع ضخم جدا لأن الوزارة تحاول بناء مناهج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، كأنه يوجد مدرسة على التلفزيون بنفس مواعيد المدرسة على الأرض، وستكون المناهج كبيرة وجداول زمنية معقدة، وسنحتاج لمحطات كبيرة جدا، وجاري العمل عليه.

وأضاف شوقي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنه سيتم تسجيل الحضور والغياب لأن العام الدراسي الجديد عام دراسي عادي "هنآخد الغياب والحضور وأعمال السنة، وطابور الصباح مااتلغاش، وهندي صلاحية كبرى لمدير المدرسة بما يراه مناسبا من إجراءات احترازية".

وتابع شوقي: "مدير المدرسة والمعلمين هيسترجعوا هيبة المعلم وهيبة المدرسة، ومدير المدرسة هيقرر في طابور ولا لأ وهنحضر إزاي".