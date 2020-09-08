الرئيس السيسي يهنئ مقدونيا الشمالية بيوم الاستقلال كتب: أ ش أ 03:11 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 السيسى بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. اقرأ المزيد: برلماني: لقاء الرئيس السيسى بالقبائل الليبية رسالة للعالم ودعما للسلام الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال من الاستقلال إلى كورونا.. يوم الدبلوماسية المصرية حكاية شعب الجيش اللبنان يوجه رسالة لجنوده في يوم الاستقلال السيسي يهنئ رئيس فيتنام بمناسبة يوم الاستقلال السيسى الرئيس السيسى جمهورية مقدونيا الشمالية ذكرى يوم الاستقلال مصر مقدونيا الشمالية