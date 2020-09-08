تفاصيل ضبط شاب أثناء ممارسة الرذيلة مع 3 سيدات في قصر النيل

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، فى واقعة ضبط شاب أثناء ممارسة الرذيلة مع 3 سيدات، فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة قصر النيل، أن إحدى المتهمات هي المتهمة الرئيسية فى الشبكة، "قودة" وتقوم بإستدراج الفتيات والاتفاق معهن على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

وقررت جهات التحقيقات إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.. وحرزت جهات التحقيق..صورا عارية.. وفيديوهات جنسية.. ضمن الأحراز التى تحفظت عليها جهات التحقيق فى واقعة ضبط 3 سيدات وشاب.

وكانت مباحث القاهرة تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت بمنطقة قصر النيل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادي.

وأفادت التحريات أن المتهمة الرئيسية كانت تستدرج السيدات راغبى المتعة والاتفاق معهن على ممارسة الرذيلة، مقابل حصولهن على مبالغ مالية، وأنهن اتفقن مع شاب على ممارسة الرذيلة مقابل 2000 جنيه فى الساعة.. وعقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهمين، تمت إحالتهم للجهات المختصة التى باشرت التحقيق وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.