مطران بورسعيد يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة للشيوخ

أدلي الأنبا تادرس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020، بلجنة مدرسة أم المؤمنين.

وقال مطران بورسعيد إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن مصري، موضحا أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس تقف على مسافة واحدة من المرشحين: "نحن نعيش في عصر الديمقراطية، ويجب أن يكون لكل مواطن منا رأي في شكل مستقبل مصر القادم، لأن مصرنا الغالية كانت وما زالت وستظل عالية المقام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وفي سياق متصل، شارك القمص "بولا سعد"، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس يعقوب، سكرتير المطرانية، والقس بيمن صابر، كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، والقس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، في العملية الانتخابية من خلال التصويت بمقار اللجان الخاصة بهم.

وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على 26 مقعدا بالنظام الفردي داخل 14 محافظة ، وهي محافظات: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر،أسوان، مرسى مطروح.