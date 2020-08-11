مطران بورسعيد يدلي بصوته في لجنة أم المؤمنين: ربنا يولي من يصلح

أدلى الانبا تادرس مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنة مدرسة أم المؤمنين الإبتدائية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق الأنبا تادرس مطران بورسعيد أثناء الإدلاء بصوته، آباء المطرانية وأعضاء لجنة العلاقات العامة بالمطرانية، وكان في استقبال الوفد الكنسي المستشار رئيس اللجنة.

وناشد الأنبا تادرس، أهالي المحافظة للنزول والإدلاء بصوتهم الانتخابي، مؤكدا أنّه لابد أن يمارس كل مواطن حقه في المشاركة في الاستحقاق الدستوري، لأن الوطن يمر بمرحلة مهمة ويجب أن يتكاتف الجميع كي نؤكد للعالم أنّ المصريين ينتمون لوطنهم ويلبون ندائه في كل المواقف.

وتابع مطران بورسعيد، أنّ انتخابات مجلس الشيوخ مهمة جدا، وسيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، لا يقل أهمية عن مجلس النواب في استكمال شكل الحياة النيابة بمصر التي يكفلها ويحميها الدستور المصري.

وأكد مطران بورسعيد أنّ الكنيسة الأرثوذكسية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعلى الحياد من الجميع، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة المواطنين والوطن.