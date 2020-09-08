كنيسة "أبي سيفين" ببورسعيد تُخصص متطوعين لاستخراج الأرقام الانتخابية

خصصت كنيسة أبو سفين ببورسعيد مجموعة متطوعين بمقرها لمساعدة المواطنين في معرفة مقرات لجانهم الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الشيوخ، بناءً على توجيهات الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لتشجيع المواطنين للنزول والمشاركة.

وشدد آباء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات من منطلق كونه واجبًا وطنيًا لاستكمال الحياة النيابية في ظل الدستور المصري.

جدير بالذكر أن المنافسة في جولة الإعادة تدور بين مرشح حزب مستقبل وطن الدكتور عاطف علم الدين ، والمرشح المستقل أحمد جوهر، وشهدت اللجانحالة من الاستنقار الأمني في محيطها مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ..