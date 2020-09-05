أسبوع أحزان بمطرانيتين بني سويف بعد وفاة كاهن وراعي كنيسة خلال 5 أيام

سادت حالة من الحزن داخل مطرانيتي بني سويف، وببا، عقب وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء ومسؤول الشباب بمطرانية بني سويف عن عمر يناهز الـ72 عاما، كما توفي راعي كنيسة مار جرجس بقرية قمبس التابعة لمطرانية ببا، متأثرا بإصابته بحروق بانحاء مختلفة في الجسم إثر حريق تعرض له بسكنه الخاص بالكنيسة، وذلك خلال 5 أيام فقط.

وترأس الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا ببني سويف، أمس الجمعة، صلاة الجنازة على روح القس انطونيوس ثابت ملاك، راعي كنيسة مار جرجس بقرية قمبس التابعة لإيبارشية ببا، عقب وفاته متأثرا بإصابته بحروق بأماكن مختلفة من الجسم، مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة اشتعال النيران في ملابسه أثناء تعبئته لعدد من زجاجات الكحول الخاصة بتطهير المصلين داخل الكنيسة، استعدادا للقداس في وجود عدد من الشموع، ما أدى لاشتعال النيران بملابسه، وذلك بسكنه الخاص أعلى الكنيسة، وقد تم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي مصابا بحروق وصلت إلى 80%، ثم تم تحويله إلى مستشفى السلام الخاص، ومنها إلى أحد مستشفيات القاهرة والتى توفي فيها صباح الجمعة.

فيما لفظ القمص رويس حليم مسؤول الشباب بمطرانية بني سويف، وكاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، أنفاسه الأخيرة، منتصف الأسبوع الماضي، عن عمر يناهز الـ72 عاما، حيث ترأس صلاة تجنيزه الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها، بمشاركة كهنة الإيبارشية.