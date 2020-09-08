بشرى وانتشال التميمي يشاركان في مناقشة أحد أفلام مهرجان فينيسيا

نشرت الفنانة بشرى صورة لها أثناء وجودها في إحدى جلسات المناقشات الخاصة بأحد أفلام مهرجان فينيسيا المقام حاليًا، ويظهر فى الصورة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة.

يذكر أن الفنان أحمد مالك، شارك في العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد "The Furnace"، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهر "مالك" خلال العرض الأول، ببدلة بيضاء، كما أجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام عالمية عقب عرض الفيلم، بحسب ما أبرزته الصفحة الخاصة بالمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدور "The Furnace" حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.