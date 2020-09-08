إقبال كثيف للناخبين في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالجيزة

فتحت لجان أحياء ومدن ومراكز الجيزة، أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، في أول أيام جولة من انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي يتنافس بها 2 مرشحين على مقعد واحد بدائرة الجيزة.

وشهدت لجان البدرشين والصف والعياط والواحات البحرية وكرداسة وأبوالنمرس، توافد الناخبين على لجان التصويت بشكل متزايد على مدار اليوم، وكانت أفضل إقبالا من أحياء شمال وجنوب الجيزة والطالبية والعمرانية والهرم، فيما شهدت لجان الدقي والعجوزة والوراق، إقبال من السيدات وكبار السن.

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات مركزية، برئاسة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 مليون و689 ألف و401 موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس، تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وقال "راشد"، إن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية، لمواجهة أي طارئ لافتا إلى أنه تم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجه إليها.

ودعا المحافظ المواطنين بالمشاركة في العملية الإنتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت علي أرض مصر، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير بدائل لها وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.