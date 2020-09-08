تنسيقية الشباب تتابع جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأنعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 11 و12 أغسطس الماضى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام بعض اللجان.

وخلال اليوم الأول، أصدرت غرفة العمليات بياناً حول انتظام العملية الانتخابية على مستوى قرى ونجوع مصر، أعقب ذلك فى منتصف اليوم، مؤتمر صحفى حضره عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، لإفادة الرأى العام بما يصل لغرفة العمليات من معلومات على الأرض.

وفى اليوم الثانى، أصدرت الغرفة 3 بيانات على مدار اليوم، لتنوير الرأى العام بكل المستجدات، كما عقدت مؤتمراً صحفياً فى منتصف اليوم، وآخر مع نهاية التصويت وبدء فرز الأصوات داخل اللجان العامة.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات التى تشهد جولة إعادة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «زووم».