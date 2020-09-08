«قاسم»: رفع درجة الاستعداد لليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي تواصل مع المحافظين في 14 محافظة لمتابعة العملية الانتخابية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن المحافظات التي يتم فيها إعادة الانتخابات هي: "الجيزة، القليوبية، مطروح، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، والأقصر".

وتابع أنه تم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان من التطهير والتعقيم، والتجهيز مع كل الوحدات التنفيذية المحلية الموجودة، وكل الأجهزة المعنية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وذلك في محيط اللجان الانتخابية أيام التصويت، وأيضا داخل مقرات القائمين على العملية الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن جميع اللجان تعمل بشكل جيد لاستقبال الناخبين، ولا يوجد أي مشاكل بالإضافة لإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين، وذلك من أجل عدم انتظارهم تحت تأثير درجة الحرارة المرتفعة، وخاصة من كبار السن والحالات الخاصة.