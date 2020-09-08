المعلمين بعد إعلان خطة الدراسة: حضور المدرسين كل الأسبوع و"عايزين زيادة"

طالب محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، بتوضيح ما أعلنه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بمنح المعلمين زيادة مالية من حصة منصات التعلم المدفوعة الأجر غير المجانية للطلاب، في ظل مطالبات المعلمين بزيادة دخلهم المتدنى.

وأوضح الأمين العام للمعلمين، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المدرسين لن تتم معاملتهم كالطلاب بالنسبة للحضور، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون يومى.

وثمن محمد عبد الله جهود وزارة التربية والتعليم فى دفع العملية التعليمية للأمام، وتقليل الكثافات داخل الفصول، وتقسيم الطلاب على مجموعات لمنع تواجد أعداد كبيرة من الطلاب فى مكان واحد، منعا لانتشا فيروس كورونا المستجد.

وطالب الأمين العام لنقابة المعلمين بضرورة اعلان امتيازات مالية ومعنوية للمدرسين كحافز ضرورى لبذل مزيد من الجهد والعطاء يحافظ على كرامتهم أمام الطلاب والمجتمع، وخاصة منع التعدى عليهم من بعض أولياء الأمور داخل حرم المدرسة، ومنع أى انتهاكات لكرامة المعلم أمام طلابه والمجتمع كله.

وتابع: "المعلمون سيبذلون جهدًا كبيرًا فى التعلم الإلكترونى والرد على استفسارات الطلاب إلكترونيا، وهو ما يعد عبئًا أكبر على المعلمين، فى ظل الالتزام بقرارات الدولة الخاصة بغلق السناتر ومنع الدروس الخصوصية ضمن الاجراءات الاحترازية الصحية بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا".