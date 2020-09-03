اشتراكات الطلاب بالمترو بعد خطة التعليم الجديدة

كشف المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة المترو للإدارة والتشغيل، عن عدم تخفيض أسعار اشتراكات المترو للطلاب بعد خطة التعليم الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة ليس لها علاقة بحضور الطلاب والطالبات أيام محددة سواء بالمدارس أو الجامعات، قائلا: "لو الطالب ركب رحلة واحدة هيتحاسب على قيمة الاشتراك كاملا".

وأوضح منير، لـ"الوطن"، بأن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لصيانات دورية، ولا يمكن السماح لأي قطار بالتشغيل إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين، مؤكدا أن الشركة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالأكشاك المتحركة داخل المحطات لمنع حدوث أي زحام أمام شبابيك التذاكر.

وترصد "الوطن"، تفاصيل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات بمترو الأنفاق بعد خطة التعليم الجديدة.. وهي كالتالي:

أولا: تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب لاستقلال مترو الأنفاق:

1- اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة قيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

3- يستخرج الاشتراك لمدة 3 أشهر بعدد 180 رحلة في الثلاث مراحل.

ثانيا: تعرف على الأوراق المطلوب لعمل اشتراك المترو:

1- يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها ويختمها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة المترو.

2- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

3- 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

4- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

5- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد.. ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديمه الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.