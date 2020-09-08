مصدر بالأزهر: سنطبق منظومة "التعليم" عبر منصتنا مع اختلافات بسيطة

أكد مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية، أن التعليم الأزهري سيطبق نفس قواعد التعليم الجديدة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، اليوم، ولكن مع اختلافات بسيطة، حيث سيتم نشر الكتب التفاعلية للطلاب عبر منصة خاصة للأزهر، وليس منصة التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، أن نسبة حضور الطلاب بالتعليم الأزهري ستكون أكثر من التعليم العام، لأن الكثافة في التعليم الأزهري أقل من العام، موضحًا أن الأزهر ينفذ خطة تطوير شاملة منذ سنوات، وستستمر حتى تطوير كافة نواحي التعليم الأزهري الأساسي.

وأضاف أن قطاع المعاهد حول جميع المناهج إلي مناهج تفاعلية، وهناك لجنة لتطوير المناهج لا يتوقف عملها نهائيًا طوال العام، وأنه يجري بحث استعدادات العام الدراسي الجديد ووضع تصور لحضور الطلاب وتوزيع المناهج وفقًا للقواعد الجديدة.

وأوضح أنه سيتم توزيع تابلت علي الطلاب لتطوير مهاراتهم ورفع قدرتهم علي التعامل مع المناهج التفاعلية الجديدة، وتكثيف دورات تطوير أداء المدرسين حتى يستطيعوا التعامل مع المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أن الأزهر مستمر في خطته الشاملة للتطوير.