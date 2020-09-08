طارق شوقي لـ"الوطن": منظومة التعليم التقليدية انتهت بلا رجعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين و"نصف الدرجة" قد انتهت إلى غيرة رجعة، وتم استبدالها بمنظومة تكنولوجية حديثة تربي وتعلم وتجعل الطالب على تواصل مستمر مع آليات التعليم الحديثة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قائلًا: "لدينا 13 مليون طالب في مراحل تعليمية مختلفة، ونسعى لربطهم بمنصات التعليم الإلكترونية، وتوفير أقصى قدر من المعلومات الحديثة لهم، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد هو رسالة طمأنينة منا إلى الطلاب وأولياء الأمور نخبرهم فيها بأن أعيننا على المستقبل".

وأكد أن الوزارة لا تتخذ قرارًا إلا بعد ثبوت صلاحيته للطلاب وأولياء الأمور، "معنديش مانع أغير الخطة كلها لو مجتش في صالح أبنائي الطلاب"، مشيرًا إلى منظومة العمل في الوزارة تعمل بشكل مستمر، وتواصل الليل بالنهار من أجل إنجاح منظومة التعليم الجديدة.