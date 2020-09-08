مصادر أمنية: نفحص ملابسات ابتلاع مريض قصر العيني المتهم لـ6500 جنيه

قالت مصادر أمنية، إن المريض الذي خضع لعملية جراحية داخل مستشفى قصر العيني، وتم استخراج 6500 جنيه من بطنه، كان محتجزًا داخل قسم شرطة الجيزة، على ذمة التحقيق معه في إحدى القضايا الجنائية.

وأضافت المصادر، أن المتهم تعرض لحالة إعياء شديدة، وفوجئ الضباط بالقسم باستغاثة زملاءه في الحجز بعد أن ساءت حالته الصحية فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتبين من الفحوصات، إنه يحتاج لإجراء عملية جراحية وكانت المفاجأة باستخراج هذا المبلغ من بطنه وفتحة الشرج.

وتابعت المصادر أن المتهم سيخضع للتحقيق عقب تماثله للشفاء لمعرفه ملابسات الواقعة وكيفية حصوله على المبلغ لتحديد أسباب ابتلاعه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كان مستشفى قصر العيني، أعلن أن أطباء بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني العام، من استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن أحد المواطنين خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 4 ساعات، بقيادة الدكتور عبدالرحمن مصطفى المعيد بقسم الجراحة العامة بطب القصر العيني.

وقال الدكتور لؤي الصباحي، نائب قسم الجراحة، إن المريض وصل عن طريق أحد أقسام الشرطة يعاني من آلام شديدة في البطن، حيث تم عمل أشعة مقطعية أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات.

وأوضح الدكتور أنه جرى استخراج مبلغ 6500 جنيه، جزء منها من المعدة والباقي من فتحة الشرج، وأضاف ساخرًا: "الموضوع كان صعب".

وأشار إلى أنه يتردد على المستشفى حالات عدة تبتلع عملات نقدية أو أشياء غريبة، لكنها لم تصل إلى هذه الحالة.

شارك في العملية المدرس المساعد دكتور عبدالرحمن مصطفى، وعدد من الأطباء وهم، دكتور مصطفى محمود والدكتور لؤي الصباحي والدكتورة هبه محمد.