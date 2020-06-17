"صدر قصر العيني": "ديكساميثازون" له آثار خطيرة على مريض كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني، إن عقار "ديكساميثازون" البريطاني الذي استخدم فيه مادة الكورتيزون له آثار خطيرة على مريض كورونا، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات الحرجة من مصابي كورونا تحتاج لجرعات من الكورتيزون ولكن بإشراف من الطبيب.

وأضاف "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "MBC مصر 2"، أن عقار "ديكساميثازون" أحد مشتقات الكورتيزون الخطيرة جدا وهو معروف من أكثر من 50 سنة ماضية، ومتوفر على مستوى العالم في الدواء كشراب، وقد أثبت فاعليته لعلاج كورونا، موضحا أن الكورتيزون بصفة عامة عليه تضارب كبير لفوائدها وأضرارها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أثبتت فاعلية المركبات الكورتوزينية في بعض الحالات، لافتا إلى أنها خطوة مبشرة بوجود علاج متمنيا أن تستجيب الحالات للعلاج، ولكن ما هذا بعيدا عن الحالات الخفيفة، موضحا أن كل دواء له جرعة يعتمد على الدواء وشدة المرض، لذلك يجب أن يكون تناول أي دواء بإشراف من طبيب متخصص وخاصة في الأمراض الصدرية والمعدية.