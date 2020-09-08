تطوير برامج "نايل سينما" لجذب المشاهدين بمنتصف سبتمبر

كشف المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أنه في إطار الخطة التطويرية الجديدة لبرامج قناة نايل سينما، تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري، رئيس قناة نايل سينما، تقوم القناة بتجديد شامل في الشكل والمضمون في برامجها لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين على مستوى العالم وللظهور الخاص المميز لتستمر القناة مميزة وسط باقة القنوات المتخصصة، حيث يجري إطلاق البرامج الجديدة في 15 سبتمبر الجاري.

والبرامج هي:

برنامج "الفن السابع" (The 7 art)

برنامج يقدم لأول مرة على شاشة الهيئة الوطنية للإعلام والإعلام العربي، وتتناول السينما في دول العالم (بعيدا عن دول السينما العالمية المتعارف عليها) مثل كوريا - المكسيك - جنوب إفريقيا السويد وجميع الدول مما يخلق ثقافة جديدة للمشاهد ورؤية عصرية ومتعة مستحدثة البرنامج من إعداد محمود عبود – سيد شعبان - رانيا حمدان، ومن إخراج مصطفى إدريس تقديم شريف نور الدين – مروة السيد، وفريق الإنتاج أحمد حسن، أحمد حجاج، أحمد فهمي، وتنسيق فني هناء عبد الدايم.

يعرض البرنامج يوم السبت الساعة العاشرة مساءاً وأولى حلقات البرنامج، حلقة عن السينما الجزائرية.

برنامج "غاوي أفلام"

برنامج خفيف يصنع علاقة مع الجمهور حول رؤيته للأفلام القديمة بفنانين جدد ومعلومات غير معروفة عن كواليس إنتاج الأفلام ويقترب من جمهور محبي السينما المصرية من خلال التواصل عبر اتصالات تليفونية وأيضا من خلال التواصل على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا، البرنامج من إعداد محمود عبود مروة حربي رباب القعيد ومن تقديم مروة السيد، وإخراج محمود عمارة وداليا سالم، مراسلة آية خالد، فريق إنتاج أحمد حسن، أحمد حجاج، أحمد رفاعي، تنسيق فنى وليد عبد القادر.

يعرض البرنامج يوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وأولى حلقات البرنامج عن فيلم "شارع الحب".

برنامج "المهرجان" (The festival)

يتناول تاريخ المهرجانات العريقة في العالم نظرا لتوقف المهرجانات بسبب كورونا في إطار رصد لأهمية دور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها.

البرنامج من إعداد منى عمرى ومروة حربي وتقديم رباب الشريف وإخراج هناء عبد الدايم وكريم سمير وداليا سالم، وفريق إنتاج أحمد حسن، شريف صلاح، تنسيق فني هشام بيبرس منسق عام القناة سماح مصطفي.

يعرض البرنامج يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءاً وأولى حلقات البرنامج عن مهرجان مراكش وأهم التكريمات، أهم الجوائز، المشاركات المصرية، وأهم الأفلام.

وتعمل قناة نايل سينما على تطوير برامج قديمة ثبتت أهميتها وحسن استمرارها وهي:

برنامج كلوز أب

والذي يلقي الضوء من قريب علي نجم من نجوم الفن يتحدث عن مشواره الفني ويتطرق لمحطات خاصة جدا في حياته وهو من نوعيه البرامج الجاذبة للجمهور لحبهم للفنانين ومشوار حياتهم وتميز برنامج كلوز أب بعمل عدد من أهم اللقاءات الحصرية والمميزة مع أشهر نجوم الفن في مصر والوسط الفني.

البرنامج من إخراج كريم سمير ودعاء أحمد، تقديم انجي علي وشريف نور الدين، وإعداد مروة حربي، سيد شعبان، مدير إنتاج إسماعيل يوسف، عماد خليفة، مجدي رشاد، تنسيق فني إيمان الشرقاوي، مني أحمد، منسق عام القناة سماح مصطفي.

يعرض البرنامج يوم الخميس الساعة العاشره مساءاً.

برنامج "سينما أخرى"

يعد نادي للسينما المصرية الروائية الطويلة والقصيرة من خلال ضيوف وأفلامهم التي صنعوها من مصر، وامتد البرنامج من خلال خاصية سكايب وزووم لعرض وتحليل أفلام من دول العالم العربي فى الخليج وكذلك شمال إفريقيا بعرض وتحليل الأفلام الهامة، من إعداد منى عمري ومحمود عبود وإخراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي وتقديم رباب الشريف، وتنسيق فني وليد عبدالقادر.

يعرض البرنامج يوم الأحد في تمام الساعة 22:العاشرة مساء.

برنامج "ماستر سين"

عبارة عن وجهة نظر مبدع مؤلف، مخرج، مهندس ديكور، مدير تصوير في خلال عشر دقائق وكانت الفقرة لا تأخذ حقها في العرض وجرى عمل 4 حلقات مدة كل حلقة 40 دقيقة من خلال سهرة مع فنان يقدم المشاهد السينمائية في رؤيته وتحليلها للجمهور في إطار مبسط البرنامج من إخراج معتز مختار، وإعداد رانيا حمدان، ومدير إنتاج عماد خليفة.

يعرض البرنامج يوم الاثنين الساعة الرابعة والنصف عصراً.

برنامج "تيمه"

ويتناول السينما العالمية وموضوعاتها المختلفة في إطار تسجيلي، مدة الحلقة 40 دقيقة من إعداد وسام سليمان، أمل الجمل، وإخراج مصطفى راغب.