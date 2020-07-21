نايل سينما تقدم وجبة سينمائية متميزة في عيد الأضحى المبارك

صرح أسامة بهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة في بيان صحفي له بأن نايل سينما تعرض برئاسة السيناريست سيد فؤاد الجناري المشرف على القناة بعض الأفلام المتميزة بعيد الأضحى المبارك.

ويتضمن برنامج عيد الأضحى المبارك أول أيام العيد فى تمام الساعة الخامسة فيلم بنات العم وفي تمام السابعة والنصف فيلم "غبى منه فيه"، وفي تمام الساعة العاشرة مساء برنامج كلوز أب، ويستضيف البرنامج الفنانة هنادي مهنى والساعة الحادية عشر مساء فيلم تيمور وشفيقة.

ويتضمن برنامج ثانى أيام عيد الأضحى المبارك فى تمام الساعة السابعة والنصف فيلم عسكر في المعسكر في تمام الساعة العاشرة مساء برنامج كلوز أب ويستضيف الفنانة مها نصار والساعة الحادية عشر مساء فيلم هندي ويتضمن برنامج ثالث يوم العيد فيلم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء فيلم حالة حب وفي الساعة الحادية عشر مساء فيلم الجزيرة 1 كما يتضمن برنامج رابع أيام العيد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء فيلم المصلحة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء في "صعيدي رايح جاي".