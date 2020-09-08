خبير يجيب عن أهم التساؤلات حول الملصق الإلكتروني: احذروا عقوبة إهماله

يستمر العمل بكل وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم خلال المهلة المحددة، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

"الوطن" تواصلت مع اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الشرطة المتخصصة، للإجابة عن أبرز تساؤلات المواطنين التي رصدتها حول الملصق الإلكتروني.

ما آخر ميعاد لتركيب الملصق الإلكتروني؟

قال "قريطم"، إن آخر ميعاد تتيحه الدولة لتركيب الملصق الإلكتروني هو 20 من أكتوبر في العام الحالي.

وما تعريف الملصق الإلكتروني؟

وأضاف "قريطم" أن الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريحة rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.

كيف يتم تركيب الملصق الإلكتروني؟ وفي أي مكان يوضع؟

أشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن المواطن يذهب لإدارة المرور الخاصة به، حاملًا الرخصة وبطاقة الرقم القومي لإثبات ملكيته للمركبة، وسيتم تركيب الملصق الإلكتروني له من قبل متخصصين هناك، دون تدخل من المواطن في تركيبه، فيما يوضع خلف المرآة الأمامية للمركبة، قبل أن ينشط.

هل يمكن أن يتلف الملصق الإلكتروني؟

كما أكد أن الملصق مصنوع لتقبل الحرارة والضغط والمياه، دون تلف، ولكن الحالة الوحيدة التي يتلف فيها، هي تدخل صاحب المركبة لإزالته وتركيبه من جديد.

هل الدراجات النارية يسير عليها قانون الملصق الإلكتروني مثل السيارات؟

أوضح أن الدراجات النارية يتطلب وضع ملصق إلكتروني عليها، وهو من نوع خاص ومعالج خصيصًا لتحمل الأتربة، ويتم تركيبه على الفانوس الأمامي للمركبة، مع الوضع في الاعتبار بأنه يكون شفاف لعدم الإخلال بإضاءة الفانوس ليلًا.

كيف يستفيد المواطن من الملصق الإلكتروني؟

أردف أن المواطن يحقق استفادة من الملصق الإلكترني بتركيبه، حيث يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، كما يساعد رجال المرور في معرفة حال السيارة دون توقفها، ومعرفة أماكن الكثافة المرورية، وهو ما يقلل من عمليات الزحام.

ما مميزات الملصق الإلكتروني لرجال المرور؟

الملصق يسهل مهمة رجال المرور، حيث يسهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ووضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص، ويساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كيف سيتم تركيب ملصق إلكتروني لجميع السيارات والدراجات النارية في مصر خلال آن واحد؟

وزاد أن نظام الملصق الإلكتروني ليس وليد الأيام القليلة الماضية، وإنما هو مفعل منذ نحو عامان، وتم التعامل به على أغلب السيارت، لذا لن تكن هناك مشكلة أو زحام في الأيام المقبلة وحتى انتهاء المدة المحددة.

وما عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؟

كما شدد على أهمية الملصق، لأن عقوبة عدم تركيبه هي سحب رخصة السير لصاحب المركبة، وتعليق استفادة الشخص الذي لم يستخدم الملصق من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها المرور، حتى أن يتم تركيب الملصق.