مصدر أمني ينفي مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني
كتب:
الوطن
08:32 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
مصدر أمني ينفي مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30/4/2021 .
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً .. مشيراً إلى إستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لإستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020م .