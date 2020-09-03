مصدر أمني ينفي مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30/4/2021 .

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً .. مشيراً إلى إستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لإستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020م .