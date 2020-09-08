توفير معاش لشاب وهب حياته لمساعدة شقيقاته الأربع

عرض برنامج الحياة اليوم تقريرًا يرصد قصة بطولة شاب وهب حياته لمساعدة شقيقاته المصابات بالضمور العقلي

من جانبه، قال أحمد، شقيق الفتيات الأربع، إن والدته لا تسطيع خدمة بناتها الأربع في رحلة علاجهن، ويقوم هو بمساعدتهم وكذا والدته، وهو في حاجة ماسة لتوفير معاش للمساعدة في استكمال مهمته ومساعده أهل بيته.

وفي سياق متصل استجابت منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء لتلك الشكوى التي أرسلها البرنامج، وحاليا يتم التواصل مع وزارة التضامن لتوفير معاش لشقيق الفتيات، وتم التواصل مع الجمعيات الأهلية للتواصل الفوري مع الأسرة وتوفير عائد مادي شهري لهم.