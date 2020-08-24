حلقة خاصة عن نور الشريف في "الحياة اليوم"

يقدم برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، حلقة خاصة عن الفنان الراحل نور الشريف، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

تأتي الحلقة في الذكرى الخامسة لرحيل نور الشريف لكشف رحلة استمرت 50 عامًا قدم خلالها روائع الأعمال السينمائية والدرامية التي لازالت تستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد.

ويكشف البرنامج العديد من الأسرار عن رحلة الفنان الراحل وأهم محطاته الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.