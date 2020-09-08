خادم الحرمين يوجه الشكر للمنظمات العمالية على مستوى العالم

انطلقت أمس فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين، والتي افتتحت بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ألقاها نيابة عنه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث أكد أن مجموعة العمال 20 قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكافة سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية.

فيما أعرب رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد، عن سعادته بانطلاق أعمال القمة بكلمة خادم الحرمين الشريفين، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة من أجل إنجاح هذه القمة، التي تنعقد في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، موضحاً بأن القمة وعلى مدى يومين ستناقش موضوعات هامة تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم بما يضمن المساواة والاستدامة.

اشتملت أعمال اليوم الأول على خمس جلسات نقاش، ناقشت سبل تحقيق المساواة والاستدامة على ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة.

وتناولت الجلسة الثانية التدريب الفني والمهني في سوق العمل من منظور سعودي، فيما استعرضت الجلسة الثالثة الجانب القضائي العمالي من منظور سعودي

كما تطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير النقابات العمالية في المنطقة العربية، في تعزيز القدرة الفنية والمؤسسية وتوفير الدعم للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية.

واختتمت القمة أعمال اليوم الأول بجلسة عن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل السعودية المستقبلية، من خلال إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات، التي تستهدف خلق فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين المواطنين.