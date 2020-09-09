أغرب نوع المخدرات في العالم: "الزومبي" أشهرها

قال الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، إن هناك العديد من المخدرات الغريبة والخطيرة المنتشرة حول العالم، التى تسبب أضرار جسيمه لمتعاطيها، مشيرا إلى أن أشهرهم مخدر "الفلاكا"، وهو مخدر صناعي والإسم العلمي له هو "ألفا بي في بي pvp"، أو "gravel".

أقوى من الكوكايين بثلاث مرات

كانت بداية صناعة الفلاكا في الصين، ويعتبر من المخدرات رخيصة الثمن نسبيا، ويتكون مخدر الفلاكا من مادة الكاثنينون والتي تعتبر أقوى من الكوكايين بثلاث مرات.

سجلت المستشفيات الأمريكية 150 حالة بالأسبوع بسبب المخدر

وصل مخدر الفلاكا لأمريكا منذ عدة سنوات بعد الهند والصين، وكان يتم بيعه إلكترونيا بسعر رخيص، نسبيا مقارنة بالمخدرات الأخرى، وسجل دخوله لأمريكا مع بدايات عام 2012، لتتضاعف الحالات المصابة بأعراضه، وتصل في عام 2015، بحسب ما سجلت المستشفيات الأمريكية ما يقرب 150 حالة بالأسبوع بسبب المخدر.

يأخذ المخدر شكل الحبيبات البيضاء التي تشبه الملح، ولذلك يسمى أحيانا بالحصى، وهذه الحبيبات ذات رائحة كريهة، تتنوع الطرق التي يتم بها تعاطي هذا المخدر، فيمكن أن يتم استنشاقها أو أكلها، ويمكن أيضا أخذها عن طريق الحقن أو من خلال السجائر العادية أو الإلكترونية.

يجمع المخدر، بين أعراض مخدرات أخرى مثل الهيروين والكوكايين، ولكن بصورة أخطر مائلة للعنف الشديد ومن أعراضه:

- الشعور بالعظمة والسعادة البالغة.

- تجعل الشخص المتعاطي أشبه بالزومبي (الأموات الأحياء).

-الهلوسة الشديدة والهذيان.

- الإصابة بالبارانويا أو جنون الارتياب.

-الميل لممارسة العنف.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- أضرار المخدر، يسبب تعاطي مخدر الفلاكا الشعور برغبة شديدة في الأعمال العدوانية، خاصة مع عدم الوعي بما يفعله الشخص.

- يتسبب المخدر في ارتفاع درجة الحرارة بشدة لتصل إلى درجة 40 مئوية.

-تتسبب الهلاوس في شعور المتعاطي وكأن هناك حيوان أو من يلاحقه دائما ويرغب في الاعتداء عليه.

- يؤدي أحيانا مخدر الفلاكا للرغبة في الشعور بالانتحار.

- تعطي الفلاكا شعور كاذب بالعظمة والقدرة الخارقة لدى الشخص المتعاطي، فيتقمص شخصيات غريبة ويتحدث بكلمات غير مفهومة بصوت عال، قد يصل للاعتداء على من أمامه والقيام بعضه وافتراسه "يأكله".

- له أضرار على الكلى أيضا.

- انهيار في العضلات.

- تقوم الفلاكا بتحفيز إفراز كمية كبيرة من مادة الدوبامين في المخ المسؤولة عن انتقال الإشارات العصبية في جسم الإنسان، ويساعد مخدر الفلاكا في إفرازها ليعود ويمنع الجسم من التخلص من هذه الكمية الزائدة، مما يؤدى إلى تراكم هذه المادة بكمية كبيرة في المخ مسببا الهلوسة والنشوة الرهيبة والنشاط الزائد.