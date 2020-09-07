إحباط تهريب 148 ألف دولار وكمية هيروين من مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي و60 قرصا من عقار الترامادول المخدر وكمية من مخدر الهروين بحوزة راكب مصري قادم من نيويورك، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه هيثم محمد كامل مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من نيويورك، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة مصطفى رأفت تلاحظ وجود أجسام معتمة.

وأضافت المصادر أنه بعرض الراكب على مصطفى السيد الخولي مدير الإدارة، كلف محمد مصطفي إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وذلك تحت إشراف إبراهيم حسن مشرف الصالة وعثر على 148 ألف دولار و60 قرصا من عقار الترامادول المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.