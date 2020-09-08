وائل غنيم يهاجم الهارب محمد علي: "تحب يمسكنا قطري ولا عيل شمال؟!"

وجه وائل غنيم، هجومًا حادًا على المقاول الهارب محمد علي، نظرًا لتحريضه الدائم ضد الدولة المصرية، موضحًا أن المقاول الهارب يُمثل دور المنضال ليس من أجل الدولة ولكن بسبب طرده من أحد الاجتماعات من قبل ضابط كبير، في الوقت التي كانت فيه شركته تواجه أزمة مالية حادة، "محمد علي مش بيعرف يدير شركة أصلا".

وأضاف "غنيم"، خلال بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المقاول الهارب قال له "شركتي بتقع عشان بتكبر"، كما أن رصيده النضالي "مش تمام"، مستطردًا: " لما تكون مضايق من واحد هانك أو شتمك مش تقلب الطرابيزة على مصر كلها، أخرج من جو التمثيل الأهبل بتاعك ده، دي خطة في منتهى الهبالة".

وتابع: "يا أبو هنادي ونور وسليم، أنا مركز في تفاصيلك وبحبك بس انت مش بتحب البلد، بطل فتي، مفيش حاجة اسمها حل البلد نتخلص من كل الفسدة، انت شايف كل الناس فسدة، طب نجيب مين يحكموا الدولة، تحب نجيب الأخوان، ولا نجيب واحد قطري يمسكنا، أو نقول لتركيا ابعتي لينا شوية مصريين من اللي عندك ملعوبين في أساسهم، عشان يعملوا مصر ولاية عثمانية".