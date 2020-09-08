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لطيفة تشدو بـ"أمّن لي بيت" لدعم بيروت

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محمود الرفاعى
09:16 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
لطيفة

لطيفة

قدمت النجمة التونسية لطيفة أغنية "أمّن لي بيت"، في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار بيروت.

ويتألق الفنانون ويوجّهون رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يُبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين، ويتبرّعون لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني. 

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