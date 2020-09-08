"الوطن" تكشف زيف واقعة زواج فتاة من صديقتها بالمنصورة.. ومصادر: حساب وهمي

صفحة غير موثقة، زعمت أنها لفتاة من المنصورة، وأنها تزوجت من صديقتها بعد اقتناع الأهل، القصة برمتها تبدو غير منطقية، فالصفحة غير موثقة، ولا يوجد بها معلومة تؤكد هوية الفتاة، سوى بعض البيانات غير الصحيحة، حاولت "الوطن" تتبع حقيقة القصة والتأكد مما زعمته الصفحة المنسوبة لتلك الفتاة.

بداية الواقعة

في البداية وبالتزامن مع ما أعلنته الصفحة المنسوبة للفتاة، ظهر منشور آخر لشاب يدعى "عمر مسعود" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، زاعما أنه تزوج أمس من شاب يدعى "ZZO Mhmd"، مغيرًا حالته الاجتماعية إلى "متزوج".

هذا التزامن أثار الكثير من الشكوك خاصة أنه حمل نفس التعليق: "حيث علق قائلًا: أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد، وكأن الأمر باتفاق مسبق".

الأمر الثاني هو حذف المنشور من على صفحة الفتاة بمجرد الانتباه له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته على نطاق واسع، ما يؤكد تخوف كاتب المنشور من الملاحقة القانونية بسبب نشر أخبار كاذبة، قد تعرضه لعقوبة الحبس.

وتواصلت "الوطن" مع مصدر أمني بالدقهلية، للوقوف على حقيقة الأمر، والذي أكد أن شخصيتي "ريم محسن، و شيرين مكاوي" على فيس بوك وهميتين، وهي حسابات جديدة جرى إنشائها يوم 13 يوليو الماضي.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جرى تتبع الحسابات من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "مباحث الانترنت" وهما غير موجودين في المنصورة من الأساس.

وأشار إلي أن الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لأحدهما، هي في الأصل لفتاة مغربية تدعى "عائشة"، مؤكدًا أنه لم تقدم أي بلاغات ولم تحرر أي محاضر رسمية إلى الآن.

وفي سياق متصل، اختفت صفحة "ريم محسن" من علي "فيسبوك" وجرى إغلاق الحساب بعد أن أعلنت أنها تزوجت من "شيرين مكاوي"، كما جرى حذف حالتهما الاجتماعية أنهما تزوجتا "زواج مثليين".

وغير الحسابين في توقيت متقارب حالتهما الاجتماعية قبل الحذف أنهما تزوجا مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا وبعد محاولات كتيره لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

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