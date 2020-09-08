آمنة نصير عن زواج فتاة من صديقتها: يغوروا في داهية.. الشيطان ضحك عليهم

حالة من الاستياء والرفض الشديدة سادت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن زعمت إحدى الفتيات إحدى الفتيات تدعى "شيرين" عن زواج فتاة تدعى "ريم"، ونشرت صورتهما معاً، في إشارة منها إلى أنهما "عانيا حتى تزوجا من بعضهما"، بحسب زعمها.

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إن الدين الإسلامي برئ من هذه الظاهرة الخبيثة، لأنه لا يوجد في الإسلام غير الزواج بالطريقة التي أحلها الله سبحانة وتعالي بين الذكر والأنثى، مؤكد أن مثل هذه الظواهر شاذة ويجب مواجهتا والحد من ظهورها، خاصة أنها تشوه سمعة الدين الإسلامي الحنيف والمجتمع المصري الذي له قواعد وتقاليد وآداب عامة.

آمنة نصير: الشذوذ ظاهرة بدأت في الغرب وتهدم الشريعة

وأكدت نصير في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذه الظاهرة الشاذة بدأت في الغرب، وصدرتها أوروبا إلي البلاد العربية والإسلامية من أجل هدم الشريعة الإسلامية وثوابتها، على حد قولها، والسعي في هدم المبادي والقيم الأخلاقية التي نشأ عليها الشباب في الإسلام.

وأضافت أستاذة العقيدة: هذه الظاهرة محدودة في مصر، ومن يفكر في تغيير ثوابت الدين والمجتمع بسبب الهوي والرغبة الشخصية الشيطانية، فيغوروا في داهية لأن الشيطان ضحك عليهم وعايزين يهدموا الشريعة والمجتمع".

فتاة من المنصورة تزعم زواجها من صديقتها: أخيرا هيجمعنا بيت واحد

وزعمت فتاة مصرية تدعى "شيرين مكاوي"، عبر حسابها على فيسبوك، عن زواجها من الفتاة التي تدعى "ريم محسن"، معلقةً على اصورتهما: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد".

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