ياسر جلال لـ"الوطن": لا أملك حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نفى النجم ياسر جلال امتلاكه أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور صفحات تحمل اسمه وتنشر صورًا له مع نجوم الفن، وآخرها صورته مع الفنان أحمد سعد.

وقال جلال، لـ "الوطن"، إنه لا يمتلك أي حساب عبر سوشيال ميديا، وبالتالي هو ليس مسؤولاً عن الحسابات المزورة التي تحمل اسمه.

وتألق جلال في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي، والذي دارت أحداثه قبل 100 عام مضت في حي الجمالية، وشاركه البطولة كل من أحمد خليل، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، محمود حافظ، مها نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.