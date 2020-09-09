3 مراحل لتنفيذ مشروع محور ترعة الزمر

يهدف مشروع محور ترعة الزمر، إلى حل مشكلة الاختناقات والكثافات المرورية فى محافظة الجيزة، والربط بين شمال وجنوب المحافظة، ورفع كفاءة الطرق السطحية حول مسار المحور، لتحسين الحركة المرورية للطرق الداخلية.

ينقسم المشروع، إلى ثلاثة قطاعات، بدء من الطريق الدائرى شمالاً (الوراق)، وحتى الدائرى جنوباً (المنيب)، مرورا بالمحاور (ميدان الجيزة و26 يوليو وصفط اللبن وجامعة الدول العربية).

- المرحلة الأولى

تبدأ من دائرى المنيب، وصولاً لمحور صفط اللبن، وهى عبارة عن ثلاثة أجزاء بطول 5 كم، ويبدأ الجزء الأول منها من تقاطع المحور مع دائرى المنيب، حتى تقاطع المحور مع كوبرى ترسا، بطول 1.3 كم، إضافة إلى الأعمال الصناعية المطلوبة على الطريق الدائري (منزل ومطلع حارتين بعرض 7م وبطول 700م)، مروراً بالجزء الثانى الذى يبدأ من كوبرى ترسا، وحتى أعلى شارع الهرم.

ويبلغ طول تلك المرحلة 1.7 كم، وتتكون من (كوبرى ترسا بطول 650 م، وطريق سطحى بطول 750 م وجزء من الكوبرى العلوى لعبور شارع الهرم، بطول 350 م) وصولاً إلى الجزء الثالث، وهو عبارة عن كوبرى بطول 2 كم، وعدد 2 رامب للربط بين المحور وكوبرى صفط اللبن، بطول 300 م لكل رامب.

يتولي الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ المشروع، ووصلت إلى 45%، ويبلغ إجمالى طول المرحلة الأولى 5 كم، وتكلفتها التقديرية بـ1.8 مليار جنيه.

المرحلة الثانية

تبدأ من محور صفط اللبن، وصولاً لشارع جامعة الدول العربية وتتكون من أعمال كبارى علوية على مستوين إلى جانب أعمال الطرق أسفل الكباري بإجمالى الطول 2,1 كم للمرحلة.

- تنقسم إلى جزئين شامل منزل ومطلع لجامعة الدول العربية وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية بـ 1.2 مليار جنيه.

- المرحلة الثالثة من شارع جامعة الدول العربية ووصولاً إلى دائرى الوراق شمالاً، وتتكون من أعمال طرق وكبارى بطول 5 كم تنقسم إلى أربعة أجزاء بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.1 مليار جنيه.